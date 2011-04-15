Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО за 9 месяцев выросла на 83.3% до 10.355 млрд руб.

Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 83.3% до 10.355 млрд руб. по сравнению с 5.65 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщила компания.



Выручка увеличилась на 7% и составила 70.748 млрд рублей по сравнению с 66.129 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 36.5% до 24.3 млрд руб. с 17.8 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 9.2%, достигнув 13 млрд руб.



За III квартал 2018 года выручка увеличилась на 10.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 25.2 млрд руб., валовая прибыль -на 29.9%, достигнув 6.4 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 65.4%, составив 6 млрд руб. Чистая прибыль утроилась и составила 1.6 млрд руб.



ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.



Прибыль ПАО Группа "Черкизово" по МСФО за I квартал 2018 года выросла на 55.1% до 2.865 млрд руб. с 1.848 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.6% до 21.935 млрд руб. с 20.971 млрд руб., валовая прибыль - на 33.5% до 7.532 млрд руб. с 5.64 млрд руб., операционная прибыль - на 46.5% до 3.595 млрд руб. с 2.455 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 27.1% до 2.68 млрд руб. с 3.675 млрд руб.





"AK&M" от 15.11.2018