Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 ноября

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Банк России установил на 16 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.5896
1 Азербайджанский манат 39.2667
100 Армянских драмов 13.6648
1 Белорусский рубль 31.4107
1 Болгарский лев 38.6493
1 Бразильский реал 17.6042
100 Венгерских форинтов 23.4704
1000 Вон Республики Корея 59.0789
10 Гонконгских долларов 85.0734
1 Датская крона 10.1302
1 Доллар США 66.6159
1 Евро 75.5358
100 Индийских рупий 92.6186
100 Казахстанских тенге 18.0933
1 Канадский доллар 50.3941
100 Киргизских сомов 95.4383
10 Китайских юаней 96.0465
10 Молдавских леев 39.0023
1 Новый туркменский манат 19.0603
10 Норвежских крон 78.6548
1 Польский злотый 17.6233
1 Румынский лей 16.2209
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.9646
1 Сингапурский доллар 48.4479
10 Таджикских сомони 70.6837
1 Турецкая лира 12.2903
10000 Узбекских сумов 80.5391
10 Украинских гривен 23.9884
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 86.4674
10 Чешских крон 29.0848
10 Шведских крон 73.5746
1 Швейцарский франк 66.3241
10 Южноафриканских рэндов 46.7973
100 Японских иен 58.7157
"AK&M" от 15.11.2018