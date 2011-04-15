Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 ноября

Банк России установил на 16 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.5896

1 Азербайджанский манат 39.2667

100 Армянских драмов 13.6648

1 Белорусский рубль 31.4107

1 Болгарский лев 38.6493

1 Бразильский реал 17.6042

100 Венгерских форинтов 23.4704

1000 Вон Республики Корея 59.0789

10 Гонконгских долларов 85.0734

1 Датская крона 10.1302

1 Доллар США 66.6159

1 Евро 75.5358

100 Индийских рупий 92.6186

100 Казахстанских тенге 18.0933

1 Канадский доллар 50.3941

100 Киргизских сомов 95.4383

10 Китайских юаней 96.0465

10 Молдавских леев 39.0023

1 Новый туркменский манат 19.0603

10 Норвежских крон 78.6548

1 Польский злотый 17.6233

1 Румынский лей 16.2209

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.9646

1 Сингапурский доллар 48.4479

10 Таджикских сомони 70.6837

1 Турецкая лира 12.2903

10000 Узбекских сумов 80.5391

10 Украинских гривен 23.9884

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 86.4674

10 Чешских крон 29.0848

10 Шведских крон 73.5746

1 Швейцарский франк 66.3241

10 Южноафриканских рэндов 46.7973

100 Японских иен 58.7157

"AK&M" от 15.11.2018