ЦБ объявил учётную цену золота на 16 ноября - 2592.80 руб./г против 2626.57 руб./г на 15 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 16 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2592.80 руб./грамм
Серебро: - 29.92 руб./грамм
Платина: - 1784.08 руб./грамм
Палладий: - 2422.32 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
09.11 10.11 13.11 14.11 15.11
Золото 2604.57 2620.06 2620.43 2605.87 2626.57
Серебро 31.23 31.14 31.13 30.81 30.65
Платина 1854.25 1850.52 1847.47 1836.54 1821.98
Палладий 2390.73 2407.18 2409.74 2404.48 2415.72