Банк России на 16 ноября понизил курс евро к рублю почти на один рубль 22 копейки до 75.5358 руб., курс доллара США - более чем на один рубль 38 копеек до 66.6159 руб.

Банк России на 16 ноября понизил официальный курс евро к рублю почти на один рубль 22 копейки до 75.5358 руб. с 76.7556 руб., курс доллара США - более чем на один рубль 38 копеек до 66.6159 руб. с 67.9975 руб. 15 ноября.



Стоимость бивалютной корзины на 16 ноября уменьшилась почти на один рубль 31 копейку (-1.82%) до 70.6298 руб. с 71.9386 руб. 15 ноября.



"AK&M" от 15.11.2018