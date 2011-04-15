ФАС заявила о попытке хакерской атаки на свои ресурсы

На информационные ресурсы ФАС вечером 14 ноября была предпринята попытка хакерской атаки с помощью специально разработанной вредоносной программы. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.



На электронную почту сотрудников пришло письмо от Federal Antimonopoly Service с темой "Ожидающее уведомление: Федеральная антимонопольная служба", содержащее вирус - файл, который при запуске просит ввести пароль от почты с целью его кражи.



Вирус был распространён на ресурсы как центрального аппарата, так и территориальных органов.



Предположительно целью вредоносной программы был доступ к содержанию ведомственной почты, подчёркивает ФАС.









"AK&M" от 15.11.2018