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15/11/2018
16:26

ФАС заявила о попытке хакерской атаки на свои ресурсы

На информационные ресурсы ФАС вечером 14 ноября была предпринята попытка хакерской атаки с помощью специально разработанной вредоносной программы. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

На электронную почту сотрудников пришло письмо от Federal Antimonopoly Service с темой "Ожидающее уведомление: Федеральная антимонопольная служба", содержащее вирус - файл, который при запуске просит ввести пароль от почты с целью его кражи.

Вирус был распространён на ресурсы как центрального аппарата, так и территориальных органов.

Предположительно целью вредоносной программы был доступ к содержанию ведомственной почты, подчёркивает ФАС.




"AK&M" от 15.11.2018
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