Аэрофлот перевёл федеральные рейсы в Терминал B аэропорта "Шереметьево"

Аэрофлот завершил перевод федеральных рейсов в Терминал В Международного аэропорта "Шереметьево". Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.



Так, начиная с 15 ноября 2018 года, из Терминала В будут отправляться и прибывать в общей сложности порядка 402 внутренних рейсов ежедневно.



В Терминале D останутся и будет по-прежнему выполняться 40 парных рейсов. К ним относятся восемь собственных дальневосточных рейсов Аэрофлота, летающих по трем направлениям: Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский. А также 32 рейса в совместной эксплуатации с дочерней авиакомпанией "Россия", выполняющихся по одиннадцати направлениям: Сочи, Магадан, Хабаровск, Краснодар, Минеральные Воды, Петропавловск-Камчатский, Оренбург, Ростов-на-Дону, Симферополь, Южно-Сахалинск, Владивосток.



Новый пассажирский Терминал B "Шереметьево" предназначен для обслуживания внутренних рейсов. Пропускная способность терминала составляет 20 млн пассажиров в год, общая площадь - 110.5 тыс. кв. м.



Для перемещения пассажиров, в том числе трансферных, между Северным (Терминал В) и Южным (Терминалы D, E, F) терминальными комплексами "Шереметьево" действует межтерминальный переход (МТП) с пассажирским и багажным тоннелями. Время в пути между терминалами аэропорта составляет 4 минуты. МТП обеспечил гарантированное минимальное стыковочное время до 50 минут в рамках всего аэропорта.



Пассажирам предлагается воспользоваться в круглосуточном режиме межтерминальным сообщением - подземными беспилотными поездами. Вход осуществляется через станционные комплексы "Шереметьево 1" и "Шереметьево 2". Станция "Шереметьево 1" расположена на уровне первого подземного этажа Терминала В. Станция "Шереметьево 2" интегрирована с переходом между терминалами Е и D.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за 9 месяцев 2018 года вырос на 10.2% до 42.2 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" вырос при этом на 8% до 26.8 млн. Пассажирооборот Группы увеличился на 9.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании - на 6.3%. Занятость пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" увеличилась на 0.1 процентного пункта до 83.8%, по компании показатель снизился на 1.2 процентного пункта до 81.6%. Группа "Аэрофлот" в сентябре 2018 года ввела в эксплуатацию четыре воздушных судна: один SSJ100, один Boeing 737-800, один Airbus А320 и один Boeing 777-300. За этот же период был выведен из парка один Boeing 737-800. По состоянию на 30 сентября 2018 года парк Группы насчитывал 361 воздушное судно. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна: один SSJ100 и один Airbus А320. По состоянию на 30 сентября 2018 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 250 воздушных судов.



Чистый убыток ГК "Аэрофлот" по МСФО в первом полугодии 2018 года составил 5.228 млрд руб. против прибыли в 2.89 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 13.18% до 265.822 млрд руб. с 234.86 млрд руб., убыток от операционной деятельности составил 279 млн руб. против прибыли в 7.697 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, убыток до налогообложения - 5.358 млрд руб. против прибыли в 5.537 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 57% до 6.622 млрд руб. с 15.403 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 4.1 п. п. до 2.5%.



Чистая прибыль ПАО "Аэрофлот" за 9 месяцев 2018 года упала на 42% до 15.626 млрд руб. с 26.935 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 11.9% до 381.341 млрд руб. с 340.692 млрд руб., валовая прибыль упала на 58.9% до 18.395 млрд руб. с 44.737 млрд руб.



"AK&M" от 15.11.2018