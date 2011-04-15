Роснефть и Приморский край подписали долгосрочное соглашение

ПАО "НК "Роснефть" и Администрация Приморского края подписали долгосрочное соглашение, направленное на дальнейшее сотрудничество в области комплексного социально-экономического развития региона. Об этом говорится в сообщении компании.



Соглашение предусматривает реализацию совместных мероприятий в рамках стратегических проектов по созданию нефтехимического комплекса ВНХК и судостроительного комплекса "Звезда", а также модернизацию социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры города Большой Камень, включая строительство жилья для работников судоверфи.



Так Администрация края намерена обеспечить строительство 750 квартир в микрорайоне "Солнечный". ССК "Звезда" уже сданы и заселены два дома по 68 квартир в Пятом микрорайоне города, ведётся активное строительство целого квартала в Шестом микрорайоне, всего до 2023 года планируется построить около пяти тысяч квартир, полностью обеспечив потребности работников в жилье.



Среди других важных направлений сотрудничества - обеспечение потребностей хозяйственного комплекса и населения Приморского края в основных видах нефтепродуктов, осуществление контроля за их качеством. Будет рассмотрена возможность строительства новых автозаправочных комплексов и реконструкции действующих. Сотрудничество будет осуществляться и в реализации проектов по повышению уровня безопасности дорожного движения на дорогах Приморского края.



Стороны также договорились о возможности участия предприятий края в конкурсах на поставки товаров, в том числе импортозамещающей продукции, для нужд "Роснефти" и ее дочерних обществ с целью более широкого вовлечения местных производителей в реализацию проектов Компании. Также соглашение предусматривает меры по укреплению платежной дисциплины теплоснабжающих организаций, отвечающих за поставки топочного мазута потребителям Приморья.



В документе оговаривается возможность поставок смазочных материалов и специальных жидкостей на промышленные и транспортные предприятия Приморья, а также применения современных дорожных вяжущих материалов для развития транспортной инфраструктуры Края.



В области молодежной политики Компания продолжит развитие образовательного проекта по созданию в Приморье "Роснефть-классов" и сотрудничество с региональными профильными вузами и организациями профессионального образования.



Стороны также намерены осуществлять совместные мероприятия в рамках развития острова Русский, реализовывать инновационные и высокоэффективные проекты с применением современных технологий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО, за 9 месяцев 2018 года выросла в 3.4 раза до 451 млн руб. со 131 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года скорректирована в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретённых в 2017 году. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в долларовом выражении составила $7.4 млрд против $2.2 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 41.1% до 6.073 млрд руб. с 4.305 млрд руб., показатель EBITDA - на 57.7% до 1.593 млрд руб. с 1.01 млрд руб.



"AK&M" от 15.11.2018