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15/11/2018
17:24

ЦБ завершил объединение финрегуляторов стран ЕАЭС по вопросам информационной безопасности

Банк России завершил объединение финансовых регуляторов стран ЕАЭС в области взаимодействия по вопросам информационной безопасности. Как говорится в сообщении ЦБ, соглашение о взаимодействии в области информационной безопасности заключено 15 ноября с Национальным банком Кыргызской Республики.

Ранее аналогичные документы были подписаны с финансовыми регуляторами Казахстана, Армении и Белоруссии.

Организация взаимодействия в сфере борьбы с киберугрозами, направленного на предупреждение и обнаружение компьютерных атак, а также создание условий для их пресечения являются частью процесса формирования среды доверия и предпосылками успешной финансовой интеграции стран ЕАЭС, отметил первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

"Формирование общего финансового рынка Евразийского экономического союза сопряжено с развитием цифровых финансовых технологий. Как следствие, появилась необходимость создания общей эффективной системы кибербезопасности на базе финансовых регуляторов государств - членов ЕАЭС", - сообщил А.Сычев.

В рамках соглашений партнёры Банка России в случае выявления угроз информационной безопасности направляют в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России оперативные уведомления, содержащие основные параметры компьютерных атак. Сотрудники центра, в свою очередь, оказывают им помощь в проведении исследований вредоносного программного обеспечения, а также консультируют по атакам на банкоматы и разделегированию фишинговых ресурсов. По итогам анализа полученной в рамках соглашений информации ФинЦЕРТ также формирует и направляет участникам информационного обмена оперативные информационные рассылки, содержащие основные параметры компьютерных атак и индикаторы компрометации.



"AK&M" от 15.11.2018
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