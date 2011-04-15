ЦБ завершил объединение финрегуляторов стран ЕАЭС по вопросам информационной безопасности

Банк России завершил объединение финансовых регуляторов стран ЕАЭС в области взаимодействия по вопросам информационной безопасности. Как говорится в сообщении ЦБ, соглашение о взаимодействии в области информационной безопасности заключено 15 ноября с Национальным банком Кыргызской Республики.



Ранее аналогичные документы были подписаны с финансовыми регуляторами Казахстана, Армении и Белоруссии.



Организация взаимодействия в сфере борьбы с киберугрозами, направленного на предупреждение и обнаружение компьютерных атак, а также создание условий для их пресечения являются частью процесса формирования среды доверия и предпосылками успешной финансовой интеграции стран ЕАЭС, отметил первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.



"Формирование общего финансового рынка Евразийского экономического союза сопряжено с развитием цифровых финансовых технологий. Как следствие, появилась необходимость создания общей эффективной системы кибербезопасности на базе финансовых регуляторов государств - членов ЕАЭС", - сообщил А.Сычев.



В рамках соглашений партнёры Банка России в случае выявления угроз информационной безопасности направляют в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России оперативные уведомления, содержащие основные параметры компьютерных атак. Сотрудники центра, в свою очередь, оказывают им помощь в проведении исследований вредоносного программного обеспечения, а также консультируют по атакам на банкоматы и разделегированию фишинговых ресурсов. По итогам анализа полученной в рамках соглашений информации ФинЦЕРТ также формирует и направляет участникам информационного обмена оперативные информационные рассылки, содержащие основные параметры компьютерных атак и индикаторы компрометации.







"AK&M" от 15.11.2018