В Госдуме заявили о необходимости создания российской системы лесной сертификации

Председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев считает, что пока в России не будет создана своя собственная система лесной сертификации, работа отечественных лесопромышленников, работающих под "оком международных систем сертификации", может быть приостановлена в любой момент. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента по итогам круглого стола по добровольной сертификации в лесной отрасли.



Сейчас продукция российских лесопромышленных предприятий сертифицируется по принципам иностранных Пан-Европейской системы лесной сертификации (PEFC) и Лесного попечительского совета (FSC). Н.Николаев предупредил, что "органы сертификации, а они в основном зарубежные, по своему решению могут остановить стабильную деятельность отрасли под любым предлогом несоблюдения стандартов".



"К нашей древесине и изделиям из неё предъявляют экологические требования и требуют сертификаты на других рынках, а мы со своей стороны ничего не требуем, хотя в государственных стратегических документах основы для "зелёных закупок" заложены", - добавил депутат.



"Нужно исключить влияние непредсказуемых факторов со стороны иностранных сертифицирующих организаций. Мы говорим именно о создании собственной системы добровольной лесной сертификации, которая не уступала бы по требованиям международным системам сертификации, соответствовала им, и, конечно, над признанием такой системы в мире, так и о том, чтобы покупатель внутреннего рынка тоже был заинтересован выбирать сертифицированную по российским требованиям продукцию", - заявил Н.Николаев.



Позицию председателя думского комитета поддерживает заместитель директора Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Вера Хмырова. По её словам, "Создание лесной сертификации - это больше даже вопрос национальной безопасности РФ и её лесной промышленности", - подчеркнула В.Хмырова. - Наша позиция - мы всецело вас поддерживаем в этом и готовы отстаивать вопрос формирования нашей системы лесной сертификации, и затем её продвижения на мировые рынки и формирования там политики принятия нашей лесной сертификации".





"AK&M" от 15.11.2018