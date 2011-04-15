На Рублёвском шоссе возведут эстакаду

Власти Москвы объявили торги на строительство разворотной эстакады на Рублёвском шоссе. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Её длина составит почти 400 м. Проект предусматривает также строительство бокового проезда с чётной стороны Рублёвки на 520 метров и съезда с шоссе на боковой проезд длиной 270 м.



Начальная цена контракта - 1.4 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 декабря, их рассмотрение намечено на 10 декабря, сообщается на портале госзакупок.







"AK&M" от 15.11.2018