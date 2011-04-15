На Рублёвском шоссе возведут эстакаду

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Власти Москвы объявили торги на строительство разворотной эстакады на Рублёвском шоссе. Об этом сообщил Стройкомплекс.
Её длина составит почти 400 м. Проект предусматривает также строительство бокового проезда с чётной стороны Рублёвки на 520 метров и съезда с шоссе на боковой проезд длиной 270 м.
Начальная цена контракта - 1.4 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 декабря, их рассмотрение намечено на 10 декабря, сообщается на портале госзакупок.
"AK&M" от 15.11.2018