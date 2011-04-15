Нафтогаз отсрочил выпуск еврооблигаций из-за волатильности рынков

Нафтогаз отсрочил выпуск еврооблигаций на сумму до $1 млрд из-за нестабильности рыночных условий и высокой стоимости финансирования. Об этом говорится в сообщении компании.



"Мы считаем нецелесообразным для Нафтогаза осуществлять заимствования при нынешних ценовых условиях. Мы признательны инвесторам за их высокий интерес к нашей компании и с нетерпением ждём возможности в будущем вернуться на рынок", - прокомментировал глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, цитируемый в сообщении.



Нафтогаз будет продолжать следить за рынками и рассмотрит вопрос о возобновлении работы с инвесторами, как только условия станут более подходящими.



Кабинет министров Украины 24 октября одобрил выпуск пятилетних еврооблигаций Нафтогаза. Citi и Deutsche Bank назначены соорганизаторами выпуска.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.





"AK&M" от 15.11.2018