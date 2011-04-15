Рубль растет на сверхпозитивном сочетании рыночных и внешнеполитических факторов. Сегодня пара USD/RUB стартовала на отрицательной территории, обновив недельный минимум, и после коррекционного отскока продолжила снижаться. Пара EUR/RUB сегодня также активно движется вниз, переписывая недельный минимум и демонстрируя более слабую динамику на фоне снижения евро на внешнем валютном рынке. Об этом говорится в комментарии аналитика БКС Брокер Дмитрия Бабина.



Завершив предыдущую сессию уверенным ростом, сегодня рубль продолжил развивать дынный импульс. Этому способствует позитивная динамика нефтяных цен и валют развивающихся стран.



На мировых рынках сохраняется умеренный оптимизм, связанный с возможным заключением торговой сделки между США и Китаем. Однако более уверенному росту рисковых активов препятствуют опасения по поводу того, что планомерное ужесточение монетарной политики может обострить финансово-экономические проблемы, которые ранее уже выступали причинами кратковременных потрясений на глобальных рынках.



Кроме того, существенные риски несет в себе процесс принятия проекта соглашения Великобритании и ЕС по Brexit. Несмотря на то, что британский кабмин вчера поддержал данный документ, сегодня сразу три британских министра подали в отставку из-за несогласия с проектом соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза, что ставит под угрозу его утверждение парламентом страны. В результате фунт стерлингов в моменте падал максимальными за 3 года темпами, теряя почти 2%.



Российский долговой рынок третью сессию подряд демонстрирует позитивную динамику, чему способствовал вчерашний удачный аукцион Минфина по размещению ОФЗ, в ходе которого был реализован весь предложенный объем гособлигаций.



В среднесрочной перспективе поддержку рублю продолжат оказывать ожидания встречи лидеров России и США на саммите G20, вероятность позитивных итогов которой увеличилась после появившейся вчера информации о возможном переносе на следующий год принятия решения по новым антироссийским санкциям.



Вчера вечером нефтяные цены существенно откатились от дневных вершин, растеряв к закрытию большую часть дневного роста из-за негативных данных Американского института нефти, показавшего увеличение запасов нефти, почти в 3 раза превысившее ожидания. Однако сегодня котировки в основном демонстрируют позитивную динамику.



В середине российских торгов Brent существенно откатилась, ненадолго опустившись в небольшой минус, но затем возобновила рост, прибавляя 1% на отметке $66.5. Существенно повлиять на дальнейшую динамику нефтяного рынка способна окончательная отраслевая статистика, публикуемая Минэнерго США в 19:00 МСК. Ожидается рост запасов нефти на 3.2 млн баррелей и суммарное снижение запасов нефтепродуктов на 3.2 млн баррелей.



Американская валюта продолжает совершать широкие разнонаправленные движения, демонстрируя неспособность развить более серьезную коррекцию от полуторалетних вершин. Сегодня в первой половине дня индекс доллара (DXY) плавно снижался, но затем устремился вверх, существенно откатившись к текущему моменту.



Некоторую неопределенность внесло вчерашнее выступление главы ФРС, в ходе которого он подтвердил позитивный взгляд регулятора на ситуацию в американской экономике и ее перспективы, но выразил опасения в связи с замедлением роста глобального ВВП. Изменить ситуацию на мировых площадках может большой блок статистики по американской экономике, выходящий сегодня в 16:30 МСК.



На этом фоне европейская валюта также не может определиться с дальнейшим направлением. На старте российской сессии пара EUR/USD переписала вчерашнюю вершину, но затем резко ушла вниз, отскочив к текущему моменту. Сейчас пара торгуется с нулевыми изменениями немного выше уровня 1.130.



"AK&M" от 15.11.2018