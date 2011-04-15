Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 ноября 2018 года



ПАСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ГРАЖДАН ВЫЛОЖИЛИСЬ В МФЦ



На компьютерах общего доступа в МФЦ "Ъ" обнаружил множество скан-копий паспортов и других документов, к которым может получить доступ любой желающий. По словам экспертов, на основании этих данных можно набрать микрозаймов или даже получить доступ к средствам на счетах людей. Профильные министерства называют подобное хранение данных грубейшим нарушением, умалчивая о том, как будет решаться проблема и кто компенсирует ущерб в случае их неправомерного использования.





ТАУНХАУСАМ ПРЕДЪЯВИЛИ ОБВИНЕНИЕ

СОВЛАДЕЛЬЦА "УРБАН ГРУПП" АНДРЕЯ ПУЧКОВА СЧИТАЮТ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ГИБЕЛЬ ЖИЛЬЦОВ





Как стало известно "Ъ", совладелец разорившейся "Урбан Групп" Андрей Пучков, объявленный в розыск за махинации, стал фигурантом нового уголовного дела. По версии следствия, он вместе со строителями и газовщиками оказал жильцам таунхаусов в подмосковных Химках услуги, не отвечающие требованиям безопасности, что привело по неосторожности к гибели трех человек, в том числе четырехлетнего ребенка.





МЕТАЛЛУРГИ ПОДКАТЯТ КОЛЕСА ИЗ КИТАЯ

ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ ИХ ДЕФИЦИТ В РОССИИ



Российские производители железнодорожных колес предложили операторам покрыть их дефицит за счет закупок в Китае. ОМК готова поставлять китайские колеса по 40-45 тыс. руб. за штуку, не считая своей трехпроцентной комиссии и транспортных расходов. Операторы называют причиной кризиса повышение пошлин для украинского "Интерпайпа" и считают предложенную цену неприемлемой. Металлурги же уверяют, что операторы просто затянули с закупками.





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"AK&M" от 16.11.2018