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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 16 ноября, в размере 66.6159 руб. против 67.9975 руб. на 15 ноября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
15.11.18 - 67.9975 руб.
14.11.18 - 67.6812 руб.
13.11.18 - 67.5238 руб.
10.11.18 - 66.8497 руб.
09.11.18 - 66.2155 руб.
"AK&M" от 15.11.2018