ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 16 ноября, в размере 75.5358 руб. против 76.7556 руб. на 15 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



15.11.18 - 76.7556 руб.

14.11.18 - 76.0737 руб.

13.11.18 - 76.0926 руб.

10.11.18 - 75.8076 руб.

09.11.18 - 75.6711 руб.













































































"AK&M" от 15.11.2018