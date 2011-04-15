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16/11/2018
09:37

Повтор! Цены на бензин за неделю, с 5 по 11 ноября, не изменились, дизельное топливо подорожало на 0.1%

Цены на бензин за неделю, с 5 по 11 ноября, не изменились и составляют 43.47 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Так, бензин марки АИ-92 стоил 41.55 руб. за литр, АИ-95 - 44.83 руб., АИ-98 - 50.26 руб.

Вместе с тем, дизельное топливо подорожало на 0.1% до 45.29 руб. за литр.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились, в Санкт-

Петербурге - выросли на 0.1%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40.8 до 43.99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44.55 до 47.48 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.8 до 43.09 руб., марки АИ-95 - от 44.29 до 46.99 руб. за литр.

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 14 центрах субъектов РФ. Более всего цены на него выросли в Якутске - на 0.5%, Кызыле - на 0.4% и Саранске - на 0.3%.

При этом снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в семи центрах субъектов РФ, а наиболее заметное - во Владивостоке и Улан-Удэ (1.5% и 1% соответственно).



"AK&M" от 15.11.2018
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