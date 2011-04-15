Объём денежной базы со 2 по 9 ноября увеличился на 31.8 млрд руб. (+0.31%) до 10302 млрд руб.

Объём денежной базы со 2 по 9 ноября 2018 года увеличился на 31.8 млрд руб. (+0.31%) до 10302 млрд руб. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.



Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учётом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлечённым кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.



"AK&M" от 16.11.2018