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16/11/2018
12:25

Кабмин внёс изменения в правила предоставления субсидий организациям воздушного транспорта

Правительство РФ внесло изменения в правила предоставления субсидий организациям воздушного транспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В частности, предусматриваются расширение перечня субсидируемых маршрутов, круглогодичное субсидирование авиаперевозок по этим маршрутам (ранее субсидировались перевозки, выполняемые в период с 1 марта по 1 декабря), включение членов многодетных семей в категорию граждан, которые могут пользоваться услугами перевозки по субсидируемым маршрутам.

Максимальная протяжённость субсидируемых маршрутов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах увеличена до 3 тыс. км, в других федеральных округах - до 1.5 тыс. км.

Установлен повышающий коэффициент в отношении тарифов на перевозки в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации (размер тарифа увеличивается в 1,25 раза).

Уточняется порядок подтверждения субъектами Федерации готовности участвовать в софинансировании воздушных перевозок.


"AK&M" от 16.11.2018
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