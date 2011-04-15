Кабмин внёс изменения в правила предоставления субсидий организациям воздушного транспорта

Правительство РФ внесло изменения в правила предоставления субсидий организациям воздушного транспорта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В частности, предусматриваются расширение перечня субсидируемых маршрутов, круглогодичное субсидирование авиаперевозок по этим маршрутам (ранее субсидировались перевозки, выполняемые в период с 1 марта по 1 декабря), включение членов многодетных семей в категорию граждан, которые могут пользоваться услугами перевозки по субсидируемым маршрутам.



Максимальная протяжённость субсидируемых маршрутов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах увеличена до 3 тыс. км, в других федеральных округах - до 1.5 тыс. км.



Установлен повышающий коэффициент в отношении тарифов на перевозки в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне Российской Федерации (размер тарифа увеличивается в 1,25 раза).



Уточняется порядок подтверждения субъектами Федерации готовности участвовать в софинансировании воздушных перевозок.





"AK&M" от 16.11.2018