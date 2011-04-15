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16/11/2018
12:51

Банк "Открытие" завершил передачу своих непрофильных активов и погасил задолженность перед ЦБ

Банк "Открытие" завершил выделение банка "Открытие Специальный" и передал свои непрофильные активы на баланс Банка непрофильных активов, работающего на основании лицензии банка "Траст". Об этом свидетельствует сообщение банка "Открытие".

Общий объём переданных активов составил около 438 млрд руб.
Ранее банк вернул 603 млрд руб. из выделенных в рамках процедур финансового оздоровления 710 млрд руб., причём 330 млрд руб. - досрочно. Таким образом, по результатам завершения процедуры выделения "Открытие специальный" на балансе банка "Открытие" не осталось депозитов Банка России, и вся его пассивная база сформирована полностью рыночными источниками.

Выделение "Открытие Специальный" стало одним из заключительных этапов по формированию портфеля Банка непрофильных активов. Окончательно консолидация активов завершится в марте 2019 года после присоединения "Автовазбанка" к банку "Траст".

В Банк непрофильных активов, создаваемый на базе банка "Траст", передаются непрофильные активы "Открытия", Бинбанка, санируемых "Рост банка" и "Автовазбанка", а также часть активов Промсвязьбанка. Банк будет пополняться до конца 2019 года, его общий объём составит более 2 трлн руб.

Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".


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