Аналитики ждут более чем процентного роста индекса Мосбиржи

После закрытия российского рынка акций американские индексы выросли, фьючерсы на них показывают сегодня с утра нейтральную динамику. Прибавила и нефть, которая преодолела отметку 67 доллара за баррель и вполне может уйти выше $68. Все это говорит в пользу того, что в первой половине дня рынок акций подрастет. Немного препятствовать росту будет укрепляющийся рубль, поскольку индекс Московской биржи наполовину состоит из акций экспортеров, которым крепкий рубль не выгоден. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



На растущей нефти должны прибавить акции "нефтянки", особенно сильно перепроданные акции ЛУКОЙЛа и Роснефти.



Если нефть сможет уйти выше $ 68 и продолжит подрастать фондовая Америка, Индекс Мосбиржи имеет все шансы прибавить по итогам дня 1-1.5%. При этом фактор пятницы не испугает покупателей, поскольку санкционные риски в последнее время значительно уменьшились.



Похоже, что нефть завершила нисходящий тренд. После оглашения данных о росте запасов нефти в США на 10.3 млн баррелей при ожидавшихся 3.2 млн, котировки нефти после высоковолатильной болтанки так серьезно и не упали. Силы "медведей" закончились. Оно и понятно - в начале декабря состоится саммит ОПЕК+, на котором ожидается принятие решения о снижении добычи в 2019 году. И чем ниже котировки нефти будут к тому моменту, тем больше вероятность принятия такого решения и тем больше может быть размер снижения, подчеркивает аналитик.



Сильно вырос вчера и рубль на фоне снижения санкционных рисков, наступления налогового периода и падения доллара к основным мировым валютам. Не исключено, что какие-то меры поддержки рубля были сделаны со стороны монетарных властей, иначе Минфин не сумеет размещать до конца года ОФЗ на 20-30 млрд руб. еженедельно. Сегодня "россиянин" в паре с долларом попытается уйти в вязкий диапазон 65-65.5 руб. за доллар.





"AK&M" от 16.11.2018