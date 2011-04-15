Доллар может направиться к 65 руб., полагают аналитики

Доллар может направиться к 65 руб., считает аналитик "Велес Брокер" Елена Кожухова.



Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны.



Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом основных индексов на 0,8-1,7% во главе с высокотехнологичным сектором, который восстанавливался в рамках коррекции. Поддержку настроениям оказала информация СМИ об отсрочке ввода новых пошлин на импорт товаров из Китая, которая, однако, была опровергнута американской стороной в пятницу.



Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0.4%. Торги в Европе завершились на умеренно пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0.5%.



На торгах в Азии утром наблюдается разнонаправленная динамика. Японский Nikkei 225, потерял около 0.5%. Китайские индексы при этом находятся в зеленой зоне, не теряя надежд на улучшение внешнеторговой ситуации.



Нефтяные котировки утром растут в пределах 1% после повышения накануне. В четверг цены отступили от внутридневных максимумов, но смогли удержаться в плюсе, несмотря на данные о сильном росте запасов "черного золота" в США, которые подскочили на 10.3 млн баррелей, превысив прогнозы. "Быки" уверенно удерживают краткосрочную инициативу на рынке, рассчитывая на действия ОПЕК в вопросе сокращения нефтедобычи. Вечером Baker Hughes опубликует данные о числе буровых установок в США.



Рубль накануне существенно укрепился против доллара и евро. Пара доллар/рубль опустилась ниже 66 руб. и теперь может стремиться в район осенних минимумов и отметки 65 руб. Пара евро/рубль опустилась ниже 75 руб. и теперь может направиться к минимумам октября и уровню 74 руб.



Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от устойчивости цен на нефть, а также улучшения настроений на американских и китайских площадках. Технические сигналы также говорят в пользу продолжения восходящего движения как индексов, так и российской валюты в конце недели.









"AK&M" от 16.11.2018