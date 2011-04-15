Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 ноября

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Банк России установил на 17 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.0430
1 Азербайджанский манат 38.8996
100 Армянских драмов 13.5928
1 Белорусский рубль 31.3060
1 Болгарский лев 38.3347
1 Бразильский реал 17.4387
100 Венгерских форинтов 23.3278
1000 Вон Республики Корея 58.4320
10 Гонконгских долларов 84.2512
1 Датская крона 10.0478
1 Доллар США 65.9931
1 Евро 74.9022
100 Индийских рупий 91.9636
100 Казахстанских тенге 17.9388
1 Канадский доллар 50.1811
100 Киргизских сомов 94.5460
10 Китайских юаней 94.9869
10 Молдавских леев 38.5586
1 Новый туркменский манат 18.8821
10 Норвежских крон 77.9719
1 Польский злотый 17.4946
1 Румынский лей 16.0696
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.1807
1 Сингапурский доллар 47.9915
10 Таджикских сомони 70.0341
1 Турецкая лира 12.3280
10000 Узбекских сумов 79.6537
10 Украинских гривен 23.7899
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.6296
10 Чешских крон 28.8431
10 Шведских крон 72.9697
1 Швейцарский франк 65.5930
10 Южноафриканских рэндов 46.5419
100 Японских иен 58.2695
"AK&M" от 16.11.2018