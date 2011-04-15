Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 ноября

Банк России установил на 17 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.0430

1 Азербайджанский манат 38.8996

100 Армянских драмов 13.5928

1 Белорусский рубль 31.3060

1 Болгарский лев 38.3347

1 Бразильский реал 17.4387

100 Венгерских форинтов 23.3278

1000 Вон Республики Корея 58.4320

10 Гонконгских долларов 84.2512

1 Датская крона 10.0478

1 Доллар США 65.9931

1 Евро 74.9022

100 Индийских рупий 91.9636

100 Казахстанских тенге 17.9388

1 Канадский доллар 50.1811

100 Киргизских сомов 94.5460

10 Китайских юаней 94.9869

10 Молдавских леев 38.5586

1 Новый туркменский манат 18.8821

10 Норвежских крон 77.9719

1 Польский злотый 17.4946

1 Румынский лей 16.0696

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.1807

1 Сингапурский доллар 47.9915

10 Таджикских сомони 70.0341

1 Турецкая лира 12.3280

10000 Узбекских сумов 79.6537

10 Украинских гривен 23.7899

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.6296

10 Чешских крон 28.8431

10 Шведских крон 72.9697

1 Швейцарский франк 65.5930

10 Южноафриканских рэндов 46.5419

100 Японских иен 58.2695

"AK&M" от 16.11.2018