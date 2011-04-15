Русский ипотечный банк приостановил операционную деятельность

Русский ипотечный банк (РИБ) приостановил операционную деятельность, свидетельствует сообщение банка.



"Осуществлять операционную деятельность банка, в том числе с использованием каналов дистанционного обслуживания, в нормальном режиме не представляется возможным", - говорится в сообщении.



Соответствующее решение принято в связи с массовым снятием и выводом денежных средств клиентами банка со своих счетов.



РИБ связывает свои проблемы с появлением негативных публикаций о банке в интернете, в том числе в социальных сетях, на различных форумах и анонимных Telegram-каналах.



Совет директоров и менеджмент РИБ во взаимодействии с Банком России вырабатывают меры для восстановления работоспособности банка.



Русский ипотечный банк, по данным портала Банки.ру, входит по размеру активов во вторую сотню российских банков.





"AK&M" от 16.11.2018