ESET нашла в Google Play приложения для кражи криптовалюты

ESET предупреждает о появлении новых вредоносных приложений в Google Play. Программы были замаскированы под легитимные криптовалютные сервисы и предназначались для кражи учётных данных пользователей. Об этом говорится в сообщении ESET.



Подделки имитировали официальные сервисы NEO, Tether и MetaMask для пользователей криптовалют.



Приложение MetaMask (кошелек для криптовалюты Ethereum) действовало по классической фишинговой схеме. После установки и запуска пользователю предлагалось ввести приватный ключ и пароль от своего криптовалютного кошелька - эти данные затем оказывались в распоряжении злоумышленников.



Вторая схема - подделка кошельков, так действовали приложения NEO и Tether, созданные тем же автором (группой авторов). Настоящие криптовалютные кошельки генерируют для пользователя приватный ключ и публичный адрес для перевода средств. Подделки вместо этого показывали пользователю публичный адрес кошелька атакующих. Криптовалюту, переведенную на такой адрес, невозможно вернуть без приватного ключа, доступ к которому есть только у злоумышленников.



Поддельные приложения созданы с помощью широкодоступного конструктора мобильных приложений, который позволяет "собирать" подобные программы без специальных знаний и навыков.



После обращения специалистов ESET вредоносные приложения были удалены из Google Play.



ESET рекомендует загружать приложения только из официальных магазинов. Это не гарантирует безопасность на 100%, однако Google Play значительно безопаснее, чем сторонние площадки. В ходе установки приложений из Google Play надо обращать внимание на запросы разрешений, проверять рейтинги, оценки других пользователей и читать отзывы. Надо защитить компьютер и мобильные устройства современным антивирусным ПО.



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"AK&M" от 16.11.2018