ЦБ отозвал лицензии у страховой компании "СтрИж"

Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у страховой компании "СтрИж". Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Данное решение принято в связи с добровольным отказом страховой компании от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.



Страховая компания "СтрИж" основана в 1993 году. Уставный капитал - 120 млн руб.





"AK&M" от 16.11.2018