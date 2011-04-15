ЦБ отозвал лицензии у страховой компании "СтрИж"

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Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у страховой компании "СтрИж". Об этом говорится в сообщении ЦБ.
Данное решение принято в связи с добровольным отказом страховой компании от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.
Страховая компания "СтрИж" основана в 1993 году. Уставный капитал - 120 млн руб.
"AK&M" от 16.11.2018