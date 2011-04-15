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16/11/2018
15:22

Кабмин выделил дополнительные бюджетные ассигнования Приморскому краю

Из резервного фонда Правительства РФ дополнительно выделены 850 млн руб. для предоставления Приморскому краю дотации на обеспечение сбалансированности регионального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Средства выделены на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Федерации в рамках подпрограммы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов" государственной программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".


"AK&M" от 16.11.2018
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