Дайджест газеты "Ведомости" от 16 ноября 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 16 ноября 2018 года.





ТРОЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОСАГО



Защитниками прав автомобилистов по ОСАГО могут стать представители страховщиков. Из трех первых кандидатов на должность омбудсменов по автогражданке двое работали в страховых объединениях.



ЦБ нашел кандидатов на позиции финансовых омбудсменов по ОСАГО, которым придется разбираться в спорах автовладельцев и страховщиков. Ими могут стать исполнительный вице-президент Всероссийского союза страховщиков Андрей Юрьев и руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов, рассказали "Ведомостям" источники. Третьим кандидатом может стать директор службы развития сервисов на страховом, лизинговом и финансовом рынках "Глонасс" Павел Бунин, который до 2012 г. возглавлял Российский союз автостраховщиков (РСА, объединяет всех страховщиков ОСАГО).





ЗАПЛАТИМ, НО НЕ ИЗМЕНИМСЯ



Решение Большой палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) подтвердило политический характер арестов Алексея Навального и отметило неадекватность современного отечественного законодательства о массовых акциях в целом.



Это важнейшее решение не только для самого политика, но и в перспективе - для всех, кто, выходя на митинг, дежурно рискует быть за это наказанным. Россия готова платить компенсации, но едва ли готова отказаться от практик разгона фактически любых протестных акций и тем более системно менять репрессивное законодательство.



Большая палата ЕСПЧ удовлетворила в четверг жалобу Алексея Навального, требовавшего признать политическим преследованием семь его арестов в 2012-2014 гг. Прежнее решение было обжаловано и Россией, и, вслед ей, Навальным. В итоге палата зафиксировала политический характер задержаний и арестов политика и присудила ему компенсацию в размере 63 678 евро.





ДО ТУРЦИИ ТРУБОЙ ПОДАТЬ



"Газпром" практически закончил самую сложную и дорогую часть $8-миллиардной мегастройки - морской участок "Турецкого потока".



Трубоукладчик Pioneering Spirit вплотную приблизился к турецкому побережью в районе поселка Кыйыкей, свидетельствуют данные портала marinetraffic.com. На момент подготовки номера он находился на расстоянии около 10 км от берега, на который должны быть выведены обе нитки нового трубопровода "Газпрома". Церемония окончания этого этапа строительства трубы намечена на понедельник, 19 ноября, президенты стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган собираются наблюдать за ней из Стамбула в режиме телеконференции, сообщали "Известия" со ссылкой на помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова.





БИРЖА - БЕЗ ГЛАВНОГО



"Роснефть" в четверг впервые не стала продавать бензин и дизельное топливо на биржу. На торги придется вернуться - этого требует закон.



Крупнейший производитель моторного топлива в России - "Роснефть" в минувший четверг впервые не выставила на торги Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) ни бензин, ни дизельное топливо, рассказали "Ведомостям" источники. По данным сайта СПбМТСБ, на станциях, откуда "Роснефть" отгружает топливо, проданное на бирже, товар не выставлялся.



"Роснефть" будет продавать на бирже топливо тогда, когда сочтет нужным, и в количестве, которое соответствует обязательствам компании, - отрезал пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. - На бирже рынка нет, он разрушен, деформирован".





ХХХL В КРОССОВКАХ



Глобальный рынок роскоши ждут большие перемены. Главными потребителями товаров класса люкс в будущем станут люди с немодельной фигурой и те, кому важно выглядеть скромно.



Доля благопристойных нарядов в категории женской одежды класса люкс, включая одеяния для мусульман, по итогам 2018 г. достигнет 40%, пишут в совместном отчете аналитики американской консалтинговой компании Bain & Co и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma. По их мнению, формировать моду и влиять на потребительские тенденции теперь станут религия, этническая принадлежность и субкультуры. Поэтому, чтобы оставаться актуальными, все люксовые бренды будут это учитывать, создавая коллекции. Dolce & Gabbana уже делает коллекцию хиджабов и абайи из шелка и кружев, аналогичные товары выпускает DKNY, Max Mara, Alberta, Ferretti



Также люксовые бренды все больше производят удобной одежды одного размера и ориентируются на покупательниц c более крупными формами (20% всех продаж).





ПОЧЕМУ РАСТЕТ НАЛОГ



Налог на имущество многих граждан снова вырос. Оплатить налоговые начисления за имущество, землю и транспортные средства нужно успеть до 3 декабря.



Россияне получили уведомления по налогу на принадлежащее им имущество, землю и транспорт за 2017 г. и должны успеть оплатить в ближайшие две недели.



Кроме того, впервые налоговая служба включила в пакет годовых уведомлений квитанции по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), которые налоговые агенты по каким-то причинам не удержали в 2016-2017 гг., но сведения о которых представили в инспекции. Обязанность по уплате такого НДФЛ была перенесена на год, на декабрь 2018 г. Важно помнить, что в некоторых случаях ставка НДФЛ может быть выше стандартных 13%: например, при получении призов или выигрышей в рекламных лотереях - 35%.





БИТКОЙН ЛОПНУЛ



В четверг, 15 ноября, курс биткойна, по данным Coinmarketcap, достиг годового минимума. На 19.45 мск криптовалюта стоила $5505.



Биткойн, чья стоимость на протяжении всего года преимущественно превышала $6000, опустился ниже этой отметки в 19.30 мск. Затем монета продолжила падение.



Дешевле $6000 биткойн стоил в этом году один раз, в конце июня, когда опускался чуть ниже $5900. С момента прошлогоднего рекорда, когда биткойн стоил около $20 000, он потерял более 70% стоимости.



За биткойном, на который по-прежнему приходится львиная доля капиталиазции криптовалютного рынка (52,9%, по данным Coinmarketcap), последовали и другие криптовалюты. Капитализация рынка упала на 11% до $181 млрд.



Одна из причин - хардфорк (расщепление криптовалюты надвое) валюты Bitcoin Cash, которая сама образовалась из биткойна именно таким образом в августе 2017 г. Хардфорк должен состояться сегодня, 15 ноября. Крупные инвесторы продают часть биткойнов в надежде подстраховаться на случай возможного обесценения Bitcoin Cash. Bitcoin Cash - четвертая по капиталиазции криптовалюта мира - на момент публикации стоила $436. С прошлогоднего пика эта валюта упала почти на 90%.



Но причина падения биткойна может быть глубже - надувшийся благодаря спекулянтам в декабре 2017 г. пузырь криптовалют сдувается.





"Я НИКОГДА НИ С КЕМ НЕ СОРЕВНУЮСЬ"



Звездный французский танцовщик и хореограф рассказывает, что изменилось в МАМТе за два года его работы руководителем балетной труппы и как он разубедился в консерватизме московской публики.



Лоран Илер - многолетняя звезда Парижской оперы, любимый танцовщик Рудольфа Нуреева и постоянный партнер великой Сильви Гиллем. С 1 января 2017 г. он стал художественным руководителем балета Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича Данченко (МАМТ). МАМТ первый раз возникает в биографии Илера в 1985 г. За партию принца Зигфрида в "Лебедином озере" в постановке основателя балета МАМТа Владимира Бурмейстера директор Парижской оперы Нуреев возвел Илера в ранг этуали - в Гранд-опера это высший статус артистов балета. Долгие годы он совмещал работу танцовщика и педагога, пока не покинул сцену в 2007 г., позднее был заместителем Брижит Лефевр, возглавлявшей балетную труппу. Считалось, что он может занять место Лефевр после её ухода.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 16.11.2018