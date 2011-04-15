ЦБ объявил учётную цену золота на 17 ноября - 2579.59 руб./г против 2592.80 руб./г на 16 ноября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 17 ноября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2579.59 руб./грамм
Серебро: - 29.98 руб./грамм
Платина: - 1784.37 руб./грамм
Палладий: - 2467.57 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
10.11 13.11 14.11 15.11 16.11
Золото 2620.06 2620.43 2605.87 2626.57 2592.80
Серебро 31.14 31.13 30.81 30.65 29.92
Платина 1850.52 1847.47 1836.54 1821.98 1784.08
Палладий 2407.18 2409.74 2404.48 2415.72 2422.32