Первый замглавы Минэнерго А.Текслер будет курировать электроэнергетику
Министр энергетики РФ Александр Новак принял решение о передаче полномочий по формированию политики в сфере электроэнергетики и теплоснабжения первому заместителю министра энергетики Алексею Текслеру. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.
В министерстве произведено соответствующее перераспределение полномочий между заместителями министра энергетики.
Данное направление курировал заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко, который ушёл со своего поста по собственному желанию.