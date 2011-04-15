Первый замглавы Минэнерго А.Текслер будет курировать электроэнергетику

Министр энергетики РФ Александр Новак принял решение о передаче полномочий по формированию политики в сфере электроэнергетики и теплоснабжения первому заместителю министра энергетики Алексею Текслеру. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.



В министерстве произведено соответствующее перераспределение полномочий между заместителями министра энергетики.



Данное направление курировал заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко, который ушёл со своего поста по собственному желанию.





"AK&M" от 16.11.2018