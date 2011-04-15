Господдержка сельской кооперации в 2018 году увеличилась более чем в 1.5 раза. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, говорится в материалах Минсельхоза.



Как отметил Д.Патрушев, для улучшения социально-экономической жизни села необходимо создавать благоприятные условия для развития малого бизнеса в сельских территориях. Как показывает мировой опыт, наиболее успешно этому способствует совершенствование системы кооперативных отношений. Такая форма собственности позволяет быстро адаптироваться к потребностям розничных и оптовых сетей по объемам поставок сельхозпродукции, а также снижать издержки производства и формировать добавленную стоимость.



В этой связи Минсельхоз на протяжении нескольких лет проводит работу по выделению грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам, причем объёмы государственной поддержки ежегодно увеличиваются.



"В 2018 году грантовая поддержка сельскохозяйственных кооперативов увеличилась более, чем в 1.5 раза по сравнению с прошлым годом и составила $2.4 млрд руб.", - сообщил Д.Патрушев.



Наряду с этим, Минсельхозом разрабатывается федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", который предусматривает общий объем финансирования в размере 37.4 млрд руб. на период до 2024 года.



"В рамках федерального проекта выделяются три направления господдержки - грантовая поддержка начинающих фермеров, субсидии на создание и развитие сельхозкооперативов и развитие центров компетенций для оказания методологической и информационно-консультационной помощи. Как ожидается, проект будет принят до конца текущего года. Можно с уверенностью сказать, что эти меры придадут импульс существенному увеличению численности фермеров и личных подсобных хозяйств, вовлеченных в систему кооперации", - подчеркнул Министр сельского хозяйства.



Одновременно, Министерство продолжает работать над совершенствованием нормативной правовой базы, регулирующей деятельность сельскохозяйственных кооперативов. В частности, речь идёт о преобразовании системы кооперативного управления, введении налоговых льгот.



Кроме того, Д.Патрушев проинформировал участников съезда о том, что в соответствии с поручением Президента РФ Минсельхоз приступил к разработке госпрограммы по развитию сельских территорий, и призвал кооперативное сообщество включиться в совместную работу над программой.





"AK&M" от 16.11.2018