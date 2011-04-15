Инвестиции РЖД в развитие Московского транспортного узла в 2019 году могут составить более 100 млрд руб.

Инвестиции ОАО "РЖД" в развитие Московского транспортного узла (МТУ) в 2019 году могут составить более 100 млрд руб. Об этом заявил замгендиректора РЖД Олег Тони, говорится в сообщении компании по итогам координационного совещания.



Это в два раза больше показателя 2018 года.

В частности, должны быть завершены проекты по развитию Горьковского, Ярославского и Смоленского направлений, по интеграции Ярославского и Рижского направлений с Московским центральным кольцом, запущено движение поездов в рамках первого этапа реализации проектов МЦД. Предусмотрено дальнейшее развитие Московского центрального кольца, услугами которого ежедневно пользуются почти 400 тыс. человек. Чтобы повысить провозные способности кольца и повысить комфорт для пассажиров, было принято решение о сокращении в 2019 году интервала движения электропоездов на МЦК с существующих 5 минут в часы пик до 4 минут.



Напомним, в 2018 году РЖД реализовано значительное количество сложнейших проектов по развитию Московского транспортного узла.



В рамках улучшения интеграции МЦК и радиальных направлений открыта новая пассажирская инфраструктура на остановочных пунктах Окружная (Савеловское направление), Новохохловская (Курское направление), Карачарово (Горьковское направление), Ленинградская (Рижское направление).



Завершены строительно-монтажные работы на участке Царицыно - Подольск, позволившие организовать запуск дополнительных пригородных поездов на данном направлении. На станции Кусково открыта новая береговая пассажирская платформа, а на участке Москва - Усово (Смоленское направление) запущены 16 пар пригородных поездов "Иволга".



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.23 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 16.11.2018