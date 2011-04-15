Объём промпроизводства в России в январе-октябре вырос на 3%

Объём промпроизводства в России в январе-октябре 2018 года вырос на 3%, в октябре в годовом исчислении - на 3.7%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 5.8%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



Индекс производства по добыче полезных ископаемых в январе-октябре вырос на 3.3%, в октябре в годовом исчислении - на 7.4%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 3.4%.



В обрабатывающей промышленности производство в январе-октябре выросло на 3.2%, в октябре в годовом исчислении - на 2.7%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 5.3%.





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