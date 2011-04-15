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16/11/2018
16:43

Мираторг построит очистные сооружения в Курской области за 1 млрд руб.

АПХ "Мираторг" приступил к строительству очистных сооружений для новой мясохладобойни в Курской области. Об этом говорится в сообщении компании.

Совокупная стоимость очистного оборудования и строительно-монтажных работ составит порядка 1 млрд руб.

Мираторг планирует запустить в Курской области крупнейшую в России роботизированную мясохладобойню. Мощность завода по убою и глубокой переработке в Октябрьском районе Курской области составит 4.5 млн голов - 525 тыс. т в убойном весе в год. Для очистки сточных вод на предприятии планируется установить современные очистные сооружения, которые на выходе позволят получить воду, соответствующую критериям качества воды рыбохозяйственного назначения.

Инвестиции в оборудование, которое будет закупаться у ведущих зарубежных производителей очистных систем, превысит 220 млн руб., остальные средства будут затрачены на строительные и монтажные работы.

Завершить все подготовительные работы и произвести запуск очистного оборудования планируется в 2020 году - к моменту ввода в эксплуатацию первых цехов мясохладобойни.

Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).


"AK&M" от 16.11.2018
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