ЦБ отозвал у ГУТА-Страхования лицензию на ОСАГО

Банк России отозвал у АО "ГУТА-Страхование" лицензию на ОСАГО. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Данное решение принято в связи с добровольным отказом страховой компании от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



Компания "ГУТА-Страхование" создана в 1994 году.



"AK&M" от 16.11.2018