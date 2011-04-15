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16/11/2018
16:57

Инвестиции в Новую Москву к середине 2019 года достигнут 1 трлн руб.

Инвестиции в Новую Москву к середине 2019 года достигнут 1 трлн руб. Об этом говорится в материалах Стройкомплекса.

Как сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, объём инвестиций в Троицкий и Новомосковский округа (ТиНАО) составит порядка 7 трлн руб. до 2035 года. "Из них 1/6 это средства бюджета, а 5/6 - деньги девелоперов и других инвесторов, которые создают не только недвижимость, но и другие объекты, в том числе инфраструктурные", - рассказал В.Жидкин.

Он отметил, что 1 июля 2019 года исполнится семь лет с момента присоединения новых территорий к столице.

"К этой дате планируется вложить в строительство порядка 1 трлн руб. Из них около 800 млн - это деньги инвесторов, остальное - средства города. То есть мы идем с опережением графика по инвестированию инфраструктуры новой территории, чтобы создать благоприятный инвестиционный климат для вложений в коммерческую недвижимость", - пояснил В.Жидкин.

По его словам, такой подход города к развитию новых территорий оправдался. "Сегодня все проекты, по которым есть правила землепользования и застройки, реализовываются. И мы видим в ближайшие несколько лет динамику увеличения объемов строительства и ввода жилья", - добавил руководитель Департамента.

По его словам, переход застройщиков на эскроу-счета и другие изменения в 214-ФЗ не окажут существенного влияния на строительную сферу в ТиНАО. "Учитывая то, что маржинальность на новой территории не 2%, а гораздо больше, мы считаем, что этого будет достаточно девелопменту для сохранения всех действующих инвестиционных проектов", - заключил В.Жидкин.



"AK&M" от 16.11.2018
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