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16/11/2018
17:03

Nоrdavia будет переименована в Smart Avia

"Нордавиа" будет переименована в авиакомпанию Smart Avia. Об этом говорится в сообщении компании.

Завершение процесса ребрендинга запланировано на 2019 год.
Некоторые элементы нового бренда уже введены в повседневную жизнь перевозчика: недавно бортпроводники авиакомпании получили новую форму; с начала года для пассажиров авиакомпании выходит новый бортовой журнал FlySmart.

"Процесс развития компании будет идти вместе с партнером по альянсу - авиакомпанией Red Wings. В конечном счете, консолидация завершится созданием единой управляющей компании, что позволит альянсу выйти на новые рубежи в качестве нового мощного игрока на рынке воздушных перевозок России", - сказал один из акционеров "Нордавиа" Сергей Савостин.

Отметим, что "Нордавиа" и Red Wings работают уже более года используя маршрутную сеть друг друга, а также самолётный парк и агентскую сеть по продаже билетов.

Напомним, акционеры "Нордавиа" и Red Wings приняли решение объединить авиакомпании в холдинг с единой управляющей компанией. В период объединения каждая из компаний будет работать под своим брендом, а после его завершения холдинг получит новое название. Акционерами объединения станут акционеры действующих Нордавиа и Red Wings.

Целью объединения является укрупнение бизнеса, что поможет повысить финансовую устойчивость компаний, провести полноценное обновление самолётного парка, создать единую маршрутную сеть и повысить эффективность работы.

О том, что Нордавиа и Red Wings могут создать авиационный альянс, сообщалось в августе 2016 года.

Red Wings Airlines - российская авиакомпания, базирующаяся в Москве, в аэропорту Домодедово. Сегодня авиакомпания Red Wings - крупнейший в России коммерческий эксплуатант самолетов Ту-204-100.В 2017 году авиакомпания успешно освоила новый тип воздушных судов семейства А320 и А321, увеличив с их помощью объем перевозок практически в два раза.

Aкционером Red Wings является компания ООО "Эрлайн Эссет Менеджмент", дочерняя структура ОАО "Ильюшин финанс Ко".

Авиакомпания Nоrdavia - regional airlines (АО "Нордавиа - региональные авиалинии") выполняет регулярные и чартерные перевозки под кодом 5N более чем в 50 российских и зарубежных аэропортов. В парке авиакомпании 11-ть реактивных пассажирских самолётов Boeing 737-500 и Boeing 737-700. С 2011 года авиакомпания "Нордавиа" - действительный член IATA.

В 2017 году авиакомпания перевезла 1.087 млн пассажиров.
Основным акционером "Нордавиа" является российская компания Sky Invest.

"AK&M" от 16.11.2018
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