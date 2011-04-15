Дайджест газеты "Коммерсант" от 19 ноября 2018 года



СОЦСЕТИ ГНУТ ПО ПРОФИЛЮ

ПЛОЩАДКАМ РАСПИСАЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОХРАННОСТЬ ДАННЫХ



Центр компетенций по программе "Цифровая экономика" разработал концепцию законопроекта о доступе к данным пользователей соцсетей. Она включает введение ответственности интернет-площадок за сохранность пользовательских данных из закрытых профилей. Выбор подхода разработчики объясняют риском монополизации рынка данных со стороны соцсетей. При этом пользователи публичных и закрытых аккаунтов могут оказаться в неравных условиях, предупреждают эксперты.





СПИК ВЫШЛИ ИЗ-ПОД МОРАТОРИЯ

КОНТРАКТЫ С ГАЗОМ И HYUNDAI СНОВА НА РАССМОТРЕНИИ



Вице-премьер Дмитрий Козак снял мораторий на рассмотрение двух из четырех замороженных заявок на специнвестконтракты (СПИК) в автопроме. Чиновник поручил до 22 ноября доработать заявки на СПИК группы ГАЗ Олега Дерипаски и Hyundai, которая надеется подписать контракт до декабря, чтобы сохранить льготы. Через несколько дней - 26 ноября - Минпромторг рассмотрит заявки, однако подписание контрактов состоится не раньше, чем вице-премьер утвердит глобальную реформу господдержки отрасли.





"ЕДИНАЯ РОССИЯ" ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД МЕСТНЫЕ КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ

ПАРТИЯ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ПОДХОД К ВЫБОРУ КАНДИДАТОВ



В преддверии съезда "Единой России" партийцы в регионах в рамках дискуссии "Обновление-2018" раскритиковали открытую модель праймериз. В Татарстане партийцы заявили, что доступное для всех голосование по отбору кандидатов слишком затратно, а избиратели не понимают, зачем им дважды идти на избирательный участок. Единороссы республики предложили заменить праймериз голосованием через мобильное приложение. Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Виктор Селиверстов не исключил, что правила праймериз будут менять.





ПОМИЛОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ ПОТЕРПЕВШИХ

СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ЗАДУМАЛСЯ ОБ АМНИСТИИ КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ



В честь 25-летия Конституции в президентском Совете по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) предлагают провести амнистию в отношении лиц, загладивших вред от их преступлений. С таким предложением выступил член СПЧ Андрей Бабушкин, ссылаясь на то, что Госдума прежде объявляла амнистию в честь 20-летия Основного закона. Члены совета хотят обсудить проект с президентом Владимиром Путиным на встрече, которая традиционно проходит в конце года. Попасть на нее может уже обновленный состав совета.





КРЫМ КАЧАЕТ БЕНЗИН

ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ "РОСНЕФТИ" НА БИРЖУ ПОЯВИЛСЯ ВЕСКИЙ АРГУМЕНТ



"Роснефть", с 15 ноября полностью прекратившая продажу моторного топлива на бирже, с высокой вероятностью возобновит торги в понедельник. По данным "Ъ", такое решение было принято по итогам консультаций с курирующим ТЭК вице-премьером Дмитрием Козаком. Одним из факторов быстрого возвращения госкомпании на биржу могли стать риски, связанные с топливным обеспечением Крыма: глава региона Сергей Аксенов написал вице-премьеру, что, если ситуация не будет урегулирована, находящийся под санкциями полуостров, получающий все топливо через биржу, может остаться без него уже к концу декабря.





КОМПЕНСАЦИЯ ЗА "РОСНЕФТЬ" СНИЗИЛАСЬ

CEFC ЗАПЛАТИЛА QIA И GLENCORE ТОЛЬКО €225 МЛН



Как выяснил "Ъ", неудачливый претендент на покупку 14,2% акций "Роснефти" китайская CEFC выплатила консорциуму катарской QIA и швейцарской Glencore €225 млн за расторжение сделки. Последняя сорвалась в мае после появления уголовных претензий властей КНР к основателю CEFC Е Цзяньмину. Исходно в июне глава Glencore Айван Глазенберг говорил о существенно большей компенсации, $400 млн. Однако, отмечают эксперты, QIA и Glencore все равно в итоге заработали не менее €2,4 млрд на росте курса акций и дивидендах "Роснефти".





ВАЛЮТА НЕ МЕНЯЕТСЯ

ЦБ ПРЕДПИСАЛ СИСТЕМЕ "ЮНИСТРИМ" СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ПЕРЕВОДАХ



Как выяснил "Ъ", Банк России ограничил системе денежных переводов "Юнистрим" наличные валютообменные операции за нарушения антиотмывочного законодательства. От этих операций зависят трансграничные денежные переводы, поэтому платежная система срочно перешла на переводы с безналичной конвертацией средств. Эксперты считают, что в результате "Юнистрим" лишается существенной части доходов и может ввести для компенсации потерь дополнительные комиссии.





"ПЕРВЫЙ" ЗА СУБСИДИЯМИ

ТЕЛЕКАНАЛУ НЕ ХВАТАЕТ ГОСПОДДЕРЖКИ



"Первому каналу" потребуются регулярные субсидии из федерального бюджета, следует из расчетов, подготовленных PwC. В 2018-2021 годах выплаты должны составлять 6,5 млрд руб., а в 2022-2025 годах - 5 млрд руб. в год. Деньги потребуются для стабилизации финансового положения канала, в последние годы терпящего убытки и проигрывающего конкуренцию с входящей во ВГТРК "Россией 1".





ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЦЕНТР

"РОСТЕХ" СКООРДИНИРУЕТ ИНФОРМАТИЗАЦИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕГИОНАХ



Как стало известно "Ъ", Владимир Путин одобрил предложение госкорпорации "Ростех" сделать ее, "Ростелеком" и НИИ "Восход" основными исполнителями госзаказа на развитие Единой информсистемы здравоохранения (ЕГИСЗ) - очередной этап будет заключаться в информатизации и централизации управления здравоохранением регионов. В "Ростехе" подтвердили, что получили добро на продолжение работы над ЕГИСЗ. При этом, по данным "Ъ", "Ростелеком" и "Восход" займутся региональными системами, а "Ростех" будет координировать их сопряжение с ядром ЕГИСЗ. Безальтернативность исполнителей объясняется наличием у них опыта: сейчас эти предприятия уже обслуживают федеральный сегмент системы, пока критике Счетной палаты за срыв сроков информатизации больниц подвергался только "Ростелеком".





СТАРТАПАМ НЕ ХВАТАЕТ КОРПОРАТИВНОСТИ

ОБЪЕМ ВЕНЧУРНЫХ СДЕЛОК СО СТРАТЕГАМИ СНИЗИЛСЯ



Объем корпоративных инвестиций в IT-стартапы в России в 2018 году составит $151,3 млн, притом что в 2017 году достигал $246,6 млн, следует из данных TAdviser. Тем не менее интерес инвесторов к этому рынку растет, о чем говорит увеличение количества сделок, включая непубличные, оценивают аналитики. По мнению экспертов, рынок ограничивает отсутствие сделок по выкупу долей ранних инвесторов, которые вынуждены продолжать финансово поддерживать свои активы.





"БЛАГОСОСТОЯНИЕ" РАСПРОДАЕТ ВАГОНЫ

НПФ СПЕШИТ ПОДГОТОВИТЬСЯ К СТРЕСС-ТЕСТАМ



Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Благосостояние" не смог продать лизинговую компанию "Трансфин-М" целиком и теперь планирует реализовать ее по частям. НПФ собирается сделать это в сжатые сроки, так как фонд может не пройти стресс-тесты в 2019 году из-за слишком высокой концентрации ценных бумаг компании в его активах. Менеджмент фонда надеется выручить от продажи столько средств, сколько просил за "Трансфин-М" целиком, однако участники рынка настроены более консервативно.





МТС ПОДКЛЮЧИТСЯ К КРЕДИТАМ

АБОНЕНТОВ ПРИГЛАСЯТ В ВИРТУАЛЬНЫЕ ЗАЕМЩИКИ



МТС-банк впервые на российском рынке начнет выдавать краткосрочные кредиты на виртуальные кредитные карты своим абонентам. Карта выпускается без пластикового эквивалента, использовать ее можно будет и при покупках в интернете, и офлайн - при наличии возможности бесконтактной оплаты.





АРЕНДАТОРАМ ВЕРНУТ ДОСТУП К ГОСОБЪЕКТАМ

ИМ РАЗРЕШАТ ПРОДЛЕВАТЬ ДОГОВОРЫ БЕЗ ТОРГОВ



Проблемы предпринимателей с продлением договоров аренды помещений, находящихся в государственных и муниципальных зданиях, могут разрешиться уже до конца года. Необходимые для этого поправки к закону о конкуренции утверждены к первому чтению в Госдуме. Без них под угрозой разорения рискуют оказаться десятки тысяч малых и средних бизнесменов по всей стране.





ДЕЛО ГЕНЕРАЛА МВД РАССМОТРЕЛИ ПОД СТЕРЕОМИКРОСКОПОМ

СКР ЗАВЕРШИЛ ДЕЛО О ХИЩЕНИЯХ ПРИ ПОСТАВКАХ В ВЕДОМСТВО УНИКАЛЬНОГО ЭКСПЕРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ





Как стало известно "Ъ", главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) завершило расследование громкого уголовного дела о мошенничестве, в рамках которого уже почти год содержится под стражей бывший начальник Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД РФ генерал-лейтенант Петр Гришин. Позиции сторон в этом деле принципиально расходятся: следствие считает, что обвиняемый и его подельники завысили цену поставляемого в министерство экспертного оборудования, похитив таким образом около 75 млн руб. Защита, в свою очередь, убеждена, что эти деньги ушли на дополнительные расходы: программное обеспечение продукции, ее гарантийное обслуживание и обучение полицейских экспертов.





КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ПРИВЕЛА К ЗАОЧНОМУ АРЕСТУ

МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ ЭКС-ПРЕДПРАВЛЕНИЯ БАНКА "ЛЕГИОН" ИЗБРАЛИ В ЕГО ОТСУТСТВИЕ





Как стало известно "Ъ", Басманный райсуд Москвы заочно арестовал экс-председателя правления лишенного лицензии банка "Легион" Игоря Сокеркина. Скрывшийся от органов следствия финансист и несколько его бывших подчиненных по кредитному учреждению обвиняются в хищении из "Легиона" не менее 100 млн руб. Впрочем, ущерб по делу, скорее всего, за время расследования возрастет, поскольку своим кредиторам банк остался должен более 14 млрд руб.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 19.11.2018