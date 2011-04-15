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19/11/2018
09:58

Дайджест газеты "Ведомости" от 19 ноября 2018 года


Анонсы газеты "Ведомости" от 19 ноября 2018 года.


ЖИЛИЩЕ ЗА 600 МЛРД РУБ.

За три года Москва направит на реновацию 372 млрд руб., а всего за счет бюджета будет построено 3,1 млн кв. м жилья.

В 2019-2021 гг. Москва вложит в госпрограмму "Жилище" 601,94 млрд руб., говорится в пояснительной записке к бюджету, опубликованной на сайте мэрии. Большая часть инвестиций придется на строительство нового жилья и программу реновации - 372,3 млрд руб. В 2019 г. на нее будет направлено 125,4 руб.

Реновация - одна из главных программ мэра Сергея Собянина, она одобрена президентом Владимиром Путиным в феврале 2017 г. В ходе реновации власти Москвы собираются в течение 15 лет снести 5171 дом (в основном это пятиэтажные хрущевки). Около 1 млн жителей по программе реновации будут переселены за счет города в новые квартиры. Общая площадь домов, которые предстоит снести, составляет не менее 16 млн кв. м (около 350 000 квартир). Стоимость программы власти оценили в 3 трлн руб.

Львиную долю денег, предусмотренных на строительство нового жилья, получит Московский фонд реновации.


НОВЫЙ ГОД ЗА 2%

Из-за повышения НДС в 2019 г. цена товара, заказанного в декабре, в январе вырастет. Большинство продавцов решили заплатить за это.

Интернет-заказы, оформленные в предыдущем году, продолжают приходить еще дней 10 после Нового года, а бывает, и дольше, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. И большая часть таких заказов оформлена с оплатой при получении - на предоплаченные заказы приходится менее 5%, делится он сведениями.

С 1 января ставка налога на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 18 до 20%, следовательно, заказы, сделанные в декабре 2018 г., могут оказаться дороже на 2 процентных пункта в январе 2019 г. По закону дополнительные расходы, связанные с увеличением ставки НДС на 2 процентных пункта, ложатся на покупателя, к сожалению, льготного или переходного периода не предусмотрено. По словам Соколова, все компании - участницы АКИТ возьмут на себя такую доплату.


УГОЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Переход на электромобили вызовет рост потребления угля в мире. Спрос на топливо для электростанций к 2035 г. вырастет на 10%, подсчитали СУЭК и McKinsey.

Развитие новых технологий не обязательно должно приводить к исчезновению старых. Например, с распространением электромобилей вырастет потребность в угле для электростанций, говорится в совместном исследовании крупнейшего в России производителя энергетического угля СУЭК и McKinsey.

Для производства дополнительной энергии к 2030 г. может потребоваться 292-452 млн т угля, а к 2035 г. - 544 млн т. "Ведомости" ознакомились с документом.

Сейчас за счет угля вырабатывается 40% электроэнергии в мире. Потребление этого топлива растет в среднем на 4% ежегодно. При этом Европа постепенно отказывается от угольной генерации, а Азия - наоборот.


АКЦИЗЫ ПОТЕСНИЛИ СУРРОГАТ

Новые акцизы позволили сократить оборот суррогатного дизтоплива. Нефтяники увеличили продажи качественного топлива, но независимым АЗС его все равно не хватает.

Государству удалось добиться своей давней цели - сократить количество суррогатного дизельного топлива на АЗС. В начале года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщала, что его оборот, по разным оценкам, составляет 6-10 млн т. Чтобы избавить рынок от него, в январе 2018 г. был существенно расширен перечень подакцизных средних дистиллятов (печное и судовое топливо), которые продаются на АЗС под видом дизтоплива и не соответствуют техническому регламенту.

Суррогатное топливо должно быть замещено качественным топливом за счет экспортных поставок, говорил начальник управления ФАС Дмитрий Махонин.


"ЧТО ВЫ ТРОГАЕТЕ ЧАЩЕ, ЧЕМ СМАРТФОН? НИЧЕГО"

Президент "Связной-Евросети" рассказывает об особенностях объединения "Связного" и "Евросети" и о том, что происходит на российском рынке смартфонов.

SLV Group Олега Малиса получила контроль над "Связным" в конце 2014 г. К тому времени его старший брат Александр уже пять лет руководил другим крупнейшим российским мультибрендовым сотовым ритейлером - "Евросетью": тогда по 50% акций компании принадлежали "Мегафону" и "Вымпелкому".

До смены акционеров "Связного" долгие годы ритейлеры были непримиримыми конкурентами. А летом этого года "Связной" и "Евросеть" слились. 75% минус 1 акция "Связной-Евросети" получила SLV, а 25% плюс 1 акция - "Мегафон". Магазины "Евросети" поровну поделили между собой "Мегафон" и "Вымпелком": каждому досталось примерно 2000 магазинов. Бренд "Евросети" уйдет с рынка в следующем году, но компания планирует запустить новый технологичный бренд, рассказал в интервью "Ведомостям" Александр Малис.


ГОД ТОКСИЧНОСТИ

Оксфордский словарь выбрал главным словом 2018 г. toxic ("токсичный", "ядовитый") как наиболее точно передающее "дух и настроение" уходящего года и имеющее потенциал "культурного значения".

То есть выбор слова года далеко не только лингвистическая история, хотя частота поиска значения toxic в онлайн-версии Оксфордского словаря в 2018 г. выросло на 45%, следует из пояснения экспертов. Для России, с которой в англоязычном пространстве часто ассоциируется политическая токсичность, это плохой сигнал.

Победой в конкурсе слов - символов года слово "токсичный" обязано, надо думать, не только прямому своему значению. Да, чаще прочего в англоязычном мире в 2018 г. оно употреблялось в сочетании со словом "химикаты" (в топ-5 вошли также "токсичное вещество" и "токсичный газ"). Но дальше, согласно списку наиболее частотных употреблений, идут уже примеры из области психологии и, шире, общественных отношений, откуда недалеко и до политики ("токсичная маскулинность", "токсичное окружение").


ТАЙНА РЕМЕСЕЛ

Ручная работа против массового производства, вечные ценности против быстротечных тенденций... Почему сегодня ремесла и старинные техники вдруг стали важнее модного калейдоскопа и диктатуры подиума?

Невероятно, но факт: в век высоких технологий в мире моды все больше ценится ручной труд. Стежки, сделанные мозолистыми руками портных и обувщиков, кружева и вышивка на платьях, исполненные мастерицами, совершенствующими свои техники на протяжении поколений, - эти "моменты" роскоши производители стараются всячески подчеркивать.

"Дело даже не в том, что внимания к ручной работе стало больше - изменились люди. Мы стали относиться с большим уважением к процессу ручной работы, - рассуждает промышленный дизайнер Лена Карин. - В 60-е годы приоритеты были другими: было удивительно смотреть на достижения химии и физики, примененные к бытовым вещам, тканям и одеждам. Сейчас это утомило. Увлечение новыми технологиями похоже на прилив моря, ценность ручной работы - на камень на его берегу".

Ручной труд не просто моден, он становится частью маркетинговой стратегии многих уважаемых брендов.


Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".
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"AK&M" от 19.11.2018
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