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19/11/2018
09:42

Повтор! Mail.ru Group и МегаФон получили около 18% и 16% акций сервиса заказа такси "Ситимобил"

Mail.ru Group и ПАО "МегаФон" получили около 18% и 16% акций сервиса заказа такси "Ситимобил" по итогам первого раунда инвестиций. Об этом сообщил генеральный директор "Ситимобил" Арам Аракелян (ему принадлежит 12.13% акций), пишет газета "Ведомости".

В апреле Мегафон и Mail.ru Group Алишера Усманова вложили в "Ситимобил" $35 млн. Сообщалось, что компании могут получить до 57% акций агрегатора такси. Мегафону принадлежит 63.8% голосующих акций Mail.ru Group (или 15.2% уставного капитала). Однако в рамках этой сделки оператор и интернет-компания выступают в качестве самостоятельных инвесторов и не планируют консолидировать приобретение.

ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.

Скорректированная чистая прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 2017 год упала на 29% до 20.519 млрд руб. с 28.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.8% до 231.81 млрд руб. с 316.275 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 0.6% до 121.85 млрд руб. со 121.139 млрд руб.

Чистая прибыль телеком-сегмента ПАО "МегаФон" по МСФО за I квартал 2018 года выросла на 41.7% до 6.363 млрд руб. с 4.49 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.6% до 75.37 млрд руб. с 73.478 млрд руб., показатель OIBDA - на 4.5% до 30.27 млрд руб. с 28.961 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "МегаФон" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составила 15.664 млрд руб. против убытка 10.805 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.5% до 144.944 млрд руб. со 141.351 млрд руб., валовая прибыль - на 3% до 49.476 млрд руб. с 47.981 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 15.665 млрд руб. против убытка 10.805 млрд руб.

Mail.Ru Group владеет крупнейшим в России сервисом поиска и заказа готовой еды Delivery Club, сервисом частных объявлений с привязкой к геолокации Юла и кроссбордер маркетплейсом Pandao.

Чистая прибыль Mail.Ru Group по МСФО в первом полугодии 2018 года снизилась на 51.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3.039 млрд руб. Без учёта этого расхода совокупная чистая прибыль компании снизилась на 24%. Совокупная сегментная выручка компании выросла на 29% до 33.577 млрд руб. Совокупный сегментный показатель EBITDA снизился на 17% до 7.652 млрд руб. Остаток денежных средств на счетах по состоянию на 30 июня 2018 года составил 8.565 млрд руб.

"AK&M" от 19.11.2018
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