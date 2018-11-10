ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 17 ноября, в размере 74.9022 руб. против 75.5358 руб. на 16 ноября





Курс евро за последние 5 дней:



16.11.18 - 75.5358 руб.

15.11.18 - 76.7556 руб.

14.11.18 - 76.0737 руб.

13.11.18 - 76.0926 руб.

10.11.18 - 75.8076 руб.













































































"AK&M" от 19.11.2018