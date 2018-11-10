ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 17 ноября, в размере 65.9931 руб. против 66.6159 руб. на 16 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



16.11.18 - 66.6159 руб.

15.11.18 - 67.9975 руб.

14.11.18 - 67.6812 руб.

13.11.18 - 67.5238 руб.

10.11.18 - 66.8497 руб.













































































"AK&M" от 19.11.2018