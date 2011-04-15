Нефтяные цены могут дать рынку импульс к росту

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут, продолжая повышение конца прошлой недели, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны. Об этом говорится в комментарии аналитика Велес Брокера Елены Кожуховой.



Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились на 0.2-0.5%. В небольшом минусе на фоне просадки акций Nvidia оказался высокотехнологичный Nasdaq. Некоторую поддержку настроениям оказали высказывания Д.Трампа о том, что Китаю, возможно, удастся избежать введения дополнительных импортных пошлин, но ситуация в целом остается неопределенной. Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0.3%.



Торги в Европе завершились на умеренно пессимистичной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0.3%.



На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил около 0.6%. Китайские индексы находятся в зеленой зоне в надежде на урегулирование торгового конфликта.



Нефтяные котировки утром растут в пределах 1% после повышения в конце прошлой недели. Участники вновь отыгрывают идею возможного сокращения нефтедобычи ОПЕК+ на заседании в начале декабря. Отчет Baker Hughes при этом показал увеличение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы, до 888 единиц, негативный для котировок фактор, указывающий на перспективу дальнейшего роста нефтедобычи в стране. С технической точки зрения перед ценами на нефть Brent на данный момент открыта дорога к движению в район $70-72, WTI - в район $60.



В понедельник из макроэкономических данных можно отметить лишь заседание Еврогруппы.



На текущей неделе в целом стоит обратить особое внимание на данные по рынку жилья США, заказы на товары длительного пользования в США, индекс потребительского доверия Университета Мичиган, протоколы заседания ЕЦБ, предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы и США. Отчетности опубликуют easyJet, Hewlett Packard, Lowe's, Target, ThyssenKrupp и другие.



Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы без единой динамики, но удержались выше важных краткосрочных поддержек (2360 пунктов и 1125 пунктов). На недельных графиках оба индикатора также удерживаются выше средних полос Боллинджера (2345 пунктов и 1125 пунктов), что говорит о неплохих шансах индексов продолжить краткосрочный рост. Силы игроков на повышение, однако, выглядят ограниченными, а близость поддержек указывает на риски смены краткосрочных настроений.



Рубль в пятницу немного ослаб против доллара и евро в рамках коррекции после роста ранее на неделе. Пара доллар/рубль, однако, осталась ниже сопротивления 66.15 руб., указывая на возможность развития снижения в район осенних минимумов и отметки 65 руб. Пара евро/рубль находится ниже 75.30 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и сохраняет потенциал снижения в район минимумов октября и отметки 74.35 руб.



Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от повышения цен на нефть и могут выйти в умеренный плюс. В остальном настроения на мировых фондовых площадках неоднозначны, что, вероятно, будет сдерживать оптимизм и на биржах РФ. Санкционный вопрос пока отошел на второй план, а на этой неделе основную ставку "быки" могут сделать на нефтяные котировки и прогресс в торговых переговорах США и Китая. Стоит внимательно следить за способностью индексов удержаться выше ближайших поддержек, подчеркивает аналитик.



"AK&M" от 19.11.2018