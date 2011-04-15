Рынок акций продолжит попытки роста

В первой половине дня торги на фондовом рынке будут проходить спокойно с небольшой тенденцией к росту. Внешний фон слабо позитивен: американские фьючерсы торгуются вблизи нуля, но немного отрастает нефть. Однако без улучшения внешнего фона пробить отметку 2400 пунктов индексу Мосбиржи будет сложно. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



На отскок нефти можно попробовать спекулятивно купить нефтянку, но позиции к вечеру лучше прикрыть: как мы неоднократно видели, перед открытием торгов акциями в Штатах часто происходит "залив" нефти, который усиливается в середине американской сессии. Основные продажи нефтяных контрактов идут из США, поэтому к вечеру спекулятивные лонги по нефти и акциям нефтяных компаний лучше закрывать.



Нефть в первой половине дня продолжит начатый вечером в пятницу разворот после прорыва к отметке 66 доллара за баррель. Предположения, что ОПЕК+ в начале декабря примет решение о сокращении добычи будет главной движущей силой рынка в ближайшие недели. Однако это совсем не исключает сильных движений вниз, как это мы неоднократно видели в последние дни. Целями роста нефти являются уровни $71-72, а потом и $75 за баррель.



Ослабление доллара на мировом рынке (пара евро-доллар торгуется выше 1.14) поддержит рубль в течение сегодняшнего дня. Учитывая наступление налогового периода, котировки российской валюты уйдут в вязкий диапазон 65-65.5 руб. за доллар, но для пробития его вниз нужны весомые, прежде всего политические, драйверы. В случае прохождения отметки 65, следующим серьезным сопротивлением на пути укрепления рубля станет отметка 63.5, но пока о такой силе рубль может лишь мечтать.





"AK&M" от 19.11.2018