Банковский портфель кредитов экономике за 10 месяцев вырос на 9.6% (с исключением влияния валютного курса), свидетельствуют данные опубликованного на сайте Банка России информационно-аналитического материала "О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе-октябре 2018 года".



В том числе кредиты нефинансовым организациям за 10 месяцев увеличились на 5.9%, физическим лицам - на 18.7%.



Прибыль банковского сектора за январь-октябрь 2018 года составила 1183 млрд руб., превысив в 1.7 раза результат аналогичного периода прошлого года.





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