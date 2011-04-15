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19/11/2018
11:28

Банковский портфель кредитов экономике за 10 месяцев вырос на 9.6%

Банковский портфель кредитов экономике за 10 месяцев вырос на 9.6% (с исключением влияния валютного курса), свидетельствуют данные опубликованного на сайте Банка России информационно-аналитического материала "О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе-октябре 2018 года".

В том числе кредиты нефинансовым организациям за 10 месяцев увеличились на 5.9%, физическим лицам - на 18.7%.

Прибыль банковского сектора за январь-октябрь 2018 года составила 1183 млрд руб., превысив в 1.7 раза результат аналогичного периода прошлого года.


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