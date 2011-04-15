Ингосстрах выплатил более $1.55 млн в связи с полной гибелью воздушного судна

СПАО "Ингосстрах" произвело выплату перестраховочного возмещения по КАСКО воздушного судна в размере более $1.55 млн в связи с событием с воздушным судном Boeing 737-800 ПАО "Авиакомпания "Ютэйр". Об этом сообщает страховая компания.



1 сентября 2018 года при посадке в аэропорту города Сочи в сложных погодных условиях воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы и получило значительные повреждения.



СПАО "Ингосстрах" выплатило перестраховочное возмещение в соответствии с условиями договора перестрахования между СПАО "Ингосстрах" и ООО "Страховое Общество "Сургутнефтегаз", заключенного через ООО "Страховой брокер "Малакут". Сумма выплаты по доле СПАО "Ингосстрах" составила $1 554 235.15.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



















"AK&M" от 19.11.2018