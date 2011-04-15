Первый крупный алмаз с Верхней Муны назван в честь Оленёкского района Якутии

Факту добычи первого крупного алмаза ювелирного качества весом 51.49 карата, добытого на Верхне-Мунском месторождении, присвоено наименование "Оленёкский" в честь района Якутии, в котором расположено месторождение. Об этом говорится в сообщении АЛРОСА.



"Принимая решение о присвоении имени кристаллу, мы хотели, прежде всего, отметить заслуги местного населения, оказавшего геологам неоценимую помощь в открытии Верхне-Мунского месторождения ещё в 50-х годах прошлого века. И, конечно, отдать должное якутской земле и Оленёкскому району, которые не перестают удивлять нас своими богатствами", - прокомментировал наименование алмаза генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов, цитируемый в сообщении.



По его словам, в настоящее время компания рассматривает возможность передачи алмаза мастерам гранильного предприятия "Бриллианты АЛРОСА", которые смогут изготовить из него один или несколько бриллиантов.



Как сообщалось ранее, Верхне-Мунское алмазное месторождение, расположенное в Оленёкском районе на западе Якутии, было официально запущено в эксплуатацию 31 октября 2018 года. Первым добытым на нем крупным алмазом стал прозрачный кристалл октаэдрической округлой формы с незначительным желтым оттенком, который был извлечен из руды трубки "Заполярная" - одной из четырех кимберлитовых трубок, разрабатываемых на Верхне-Мунском месторождении. Масса алмаза составляет 51.49 карат, а размеры - 23 х 22 х 15 мм. Ориентировочный возраст добытого кристалла - свыше 350 млн лет.



При разработке Верхне-Мунского месторождения АЛРОСА уделяет большое внимание поддержанию природного баланса и соблюдению интересов представителей коренных народов, проживающих в Оленёкском районе. Еще до начала работ АЛРОСА, в соответствии с правилами, провела общественные слушания, этнологическую и экологическую экспертизу проекта. По результатам всех экспертиз были получены положительные заключения. При строительстве 170-километрового технологического проезда (дороги) от месторождения до города Удачный были учтены особенности животного мира Якутии. Компания постоянно проводит мониторинг миграции диких северных оленей в зоне деятельности Удачнинского ГОКа для поддержания численности популяции дикого северного оленя в районе промышленной добычи алмазов и сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.



Помимо этого, АЛРОСА заключила с Оленёкским районом соглашение, по которому компания будет ежегодно выделять 100 млн руб. на решение социальных задач района.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по итогам января-июня 2018 года составила 52.2 млрд руб. - почти на 8.5 млрд руб., или на 19% больше, чем годом ранее. Выручка ПАО АК "АЛРОСА" за первые шесть месяцев составила почти 126 млрд руб., что на 10 млрд руб., или на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На увеличение выручки повлияло, прежде всего, изменение ассортимента и средних цен реализуемой продукции, вызванное более высоким спросом на средне- и крупноразмерное сырьё. В первом полугодии компания на 19% - до 3.92 млрд руб. с 4.69 млрд руб. - снизила управленческие расходы.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 33% до 82.5 млрд руб. с 61.9 млрд руб. годом ранее на фоне роста EBITDA. Выручка выросла на 11% до 238.3 млрд руб. с 214.5 млрд руб. на фоне роста индекса цен и средних цен реализации алмазов, а также улучшения структуры продаж, несмотря на 9% снижение продаж в каратах. Показатель EBITDA вырос на 29% до 129.1 млрд руб. со 100 млрд руб. благодаря росту выручки и незначительному снижению производственных затрат. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 7 процентных пунктов до 54%. Свободный денежный поток (СДП) вырос на 38% за счёт роста прибыльности на фоне увеличения инвестиций на 2.4 млрд руб., а также высвобождения средств из оборотного капитала за счет роста продаж из запасов.



Чистая прибыль компании за III квартал 2018 года выросла на 87% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и снизилась на 5% по сравнению с предыдущим кварталом. Так, прибыль в отчетном квартале составила 24.2 млрд руб., в предыдущем квартале - 25.4 млрд руб., годом ранее - 13 млрд руб. Выручка снизилась на 3% по сравнению с предыдущим кварталом до 70.1 млрд руб. в связи со снижением объёмов продаж в каратах (-26%) на фоне роста средних цен. Рост на 19% по сравнению с предыдущим годом связан с увеличением индекса цен и улучшением структуры продаж. Показатель EBITDA снизился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом до 40 млрд руб. за счет снижения продаж в каратах на 26%. Частично этот фактор был компенсирован ростом средних цен реализации на фоне контроля над издержками. Рост на 47% по сравнению с предыдущим годом обусловлен сокращением затрат и улучшением ценовой конъюнктуры.



"AK&M" от 19.11.2018