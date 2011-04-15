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19/11/2018
12:30

Правительство установило квоты на иностранных работников

Правительство РФ установило на 2019 год допустимую долю иностранных работников в отдельных видах экономической деятельности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В некоторых сферах экономической деятельности сохранена установленная на 2018 год допустимая доля иностранных работников.

В сферах деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта допустимая доля снижена с 28% до 26% общей численности работников.

На 2019 год сохранена установленная на 2018 год допустимая доля в сфере выращивания овощей в размере 50% общей численности работников, используемых хозяйствующими субъектами. Эта норма не распространяется на территории Приморского края и Астраханской области.


"AK&M" от 19.11.2018
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