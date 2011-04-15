В Минэкономразвития создан Департамент производительности и эффективности, говорится в сообщении министерства.



Департамент создан для реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". В числе ключевых задач департамента - разработка предложений по совершенствованию системы мер государственной поддержки предприятий - участников нацпроекта и субъектов России; проведение отбора регионов для участия в нацпроекте и обеспечение масштабирования; подготовка и реализация мероприятий, направленных на модернизацию системы занятости населения.



Департамент возглавила Юлия Урожаева. Она работает в министерстве с 2017 года.





"AK&M" от 19.11.2018