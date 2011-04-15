Яндекс реализовал механизм антипиратского меморандума. Об этом сообщила пресс-служба компании.



Напомним, 1 ноября крупнейшие компании рунета подписали меморандум о борьбе с пиратством. Поисковики и правообладатели разработали меморандум вместе, так чтобы он учитывал интересы всех игроков рынка.



Следуя достигнутым договорённостям, с 15 ноября Яндекс начал исключать из результатов поиска ссылки на страницы со спорным контентом, добавленные в специальный реестр по заявлениям правообладателей. Ссылки исчезают из поисковой выдачи в течение шести часов после попадания в реестр.



"Мы рассчитываем, что совместные действия участников меморандума будут способствовать распространению легального аудиовизуального контента в интернете, а также призываем остальных игроков индустрии поддержать эту инициативу. Яндекс выступает за честный интернет. Мы уверены, что системная совместная работа пойдёт на благо рынку и поможет изменить привычки пользователей", - говорит операционный и финансовый директор Яндекса Грег Абовский, цитируемый в сообщении.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 9 месяцев 2018 года выросла почти в 8 раз до 39.95 млрд руб. с 5.156 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 34% до 88.815 млрд руб. с 66.194 млрд руб., операционная прибыль - на 63% до 13.39 млрд руб. с 8.219 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 38% до 27.271 млрд руб. с 19.782 млрд руб.



За III квартал 2018 года консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за III квартал 2017 года на 39% до 32.6 млрд руб. ($496.6 млн). Чистая прибыль выросла на 459% и составила 4.8 млрд руб. ($72.7 млн). Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась на 157% и составила 6.1 млрд руб. ($93 млн). Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос на 88% до 10.7 млрд руб. ($163.5 млн).





"AK&M" от 19.11.2018