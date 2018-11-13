ЦБ РФ установил официальный курс евро на 20 ноября в размере 75.3218 руб. против 74.9022 руб. на 17 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



17.11.18 - 74.9022 руб.

16.11.18 - 75.5358 руб.

15.11.18 - 76.7556 руб.

14.11.18 - 76.0737 руб.

13.11.18 - 76.0926 руб.















































































"AK&M" от 19.11.2018